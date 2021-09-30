Последнее обновление: 30.09.2021 19:49

США не подтверждают американское гражданство Зельцера

США пока не подтверждают информацию о том, что застреленный в Минске сотрудник EPAM Андрей Зельцер имел американское гражданство.

Об этом заявила посол США в Минске Джули Фишер.

"Мы заметили сообщения о вызывающем обеспокоенность инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября", - сказал Фишер, добавив, что США осуждают насилие и "сожалеют о гибели" человека, передает ТАСС.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - сказал она.

"Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой был гражданин США. На данный момент мы не можем подтвердить такие утверждения", - также сообщила Фишер.

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