Глава ЕК: Поток мигрантов – гибридная атака режима Лукашенко

Евросоюз рассматривает как гибридную атаку доставку белорусскими властями мигрантов вк границе с ЕС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы рассматриваем это как гибридную атаку Беларуси", - сказала Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Глава Еврокомиссия выразила уверенность в том, что участники саммита ЕС жестко отреагируют на поведение Беларуси. "Я уверена, что саммит даст жесткий и единый ответ на это поведение Беларуси", - отметила она.

Газета Bild am Sonntag сообщила ранее, что власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС. По ее информации, следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" президент Беларуси якобы "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа текущего года через Беларусь в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь идет прежде всего о сирийцах и иракцах.

Как пишет Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Беларусь из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска (Сирия). По прибытии в Минск пограничники или милиция доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около 4 тыс. евро, утверждает газета.