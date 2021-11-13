США увеличат инвестиции в чистую энергетику, чтобы не зависеть от ОПЕК

Администрация США считает, что стране следует удвоить капиталовложения в чистую энергетику, чтобы не зависеть от Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Наш взгляд заключается в том, что растущие цены на бензин в долгосрочной перспективе еще более усиливают доводы в пользу удвоения наших инвестиций в <...> чистую энергетику, чтобы мы не зависели от колебаний [цен на топливо], ОПЕК и ее готовности увеличивать объемы добычи в целях удовлетворения спроса на рынке», - заявила Псаки.

Она подтвердила, что, по мнению правительства США, сейчас есть «необходимость для ОПЕК выбросить больше» нефти на рынок, чтобы добиться снижения цен на топливо.