Последнее обновление: 08.11.2021 09:10

Беларусь ждет поставок БТР и вертолетов из России

Вооруженные силы Беларуси ожидают в ближайшее время поставку из России второго батальонного комплекта бронетранспортеров БТР-82А.

"Мы получили один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду. В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, он поступит в 6-ю механизированную бригаду", - сообщил в эфире ТВ первый замглавы Генштаба ВС РБ Игорь Король.

По его словам, к середине 2022 года на вооружение белорусской армии из РФ поступят многоцелевые ударные вертолеты.

"Где-то к середине следующего года мы увидим новый вертолет. Это будет эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П, преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24", - сказал Король.

Первая партия бронетранспортеров БТР-82А поступила в Беларусь в конце сентября текущего года.

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