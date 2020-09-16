Последнее обновление: 16.09.2020 22:36

Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения

Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет», — уточнил он.

Лукашенко сегодня на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил Путина «о некоторых типах вооружений».

«Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — сказал Лукашенко.

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