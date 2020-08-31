Последнее обновление: 31.08.2020 15:28

Кремль продолжает вербальные интервенции в поддержку Лукашенко

Сегодня Кремль устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова попытался протушить информационный пожар, вызванный вербальной поддержкой Путина своего белорусского друга Лукашенко, однако в информационном плане Россия продолжает лить воду на мельницу белорусского правителя.

Ранее, Путин заявил, что Россия сформировала резерв из числа правоохранителей РФ для оказания силовой поддержки Беларуси.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - заявил сегодня, 31 августа, Песков.

"В данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей"», - добавил он.

Вместе с тем, Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом".

Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Белоруссией в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование