Последнее обновление: 06.11.2021 11:34

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на $1 трлн

Палата представителей США утвердила предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму свыше $1 трлн.

За принятие плана проголосовали 228 законодателей, против высказались 206, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В августе инициативу одобрил сенат США, теперь утвердить план должен президент.

План обновления инфраструктуры США был озвучен еще в предвыборную кампанию Байдена, а предметно был представлен в марте. Он подразумевает строительство новых школ, аэропортов, дорог, модернизацию энергетической и коммунальной систем, внедрение инноваций в промышленность, улучшение качества интернета и ориентацию инфраструктуры страны на «зеленые» технологии.

Общий объем инфраструктурного плана составляет $1,2 трлн. Среди прочего он будет включать выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд пойдут на программы транспортной безопасности. На общественный транспорт направят $39 млрд, модернизацию железных дорог — $66 млрд. Еще $55 млрд предусмотрены на модернизацию систему питьевой воды, а $65 млрд — на обеспечение населения высокоскоростным интернетом.



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