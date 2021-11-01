В Австрии пройдет международная конференция по белорусскому вопросу

Австрия выступила организатором международной конференции по белорусской проблематике, которая продет в Вене 22 ноября 2021 года.

Конференцию анонсировал новый канцлер Австрии Александер Шалленберг, комментируя решение ЕС о новых санкциях против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса.

«Но мы не можем говорить с Беларусью только языком санкций. Мы должны поддерживать по крайней мере минимальный диалог, особенно с гражданским обществом. И Австрия делает особый вклад для этого: 22 ноября мы проводим международную конференцию в Вене, совестно с гражданским обществом», - сообщил Шалленберг, видеокомментарий которого опубликовала в Twitter Светлана Тихановская.

«На саммите Совета ЕС канцлер Александер Шалленберг объявил о международной конференции в Вене 22 ноября 2021 года. Мероприятие станет диалоговой площадкой для разрешения беларусского кризиса. Благодарна Австрии за практические шаги по мирному разрешению кризиса», - прокомментировала анонс Тихановская.