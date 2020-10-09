Тихановская обсудила с главой МИД Австрии отключения интернета оператором A1

Светлана Тихановская на встрече с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом обсудила тему отключений интернета во время акций протеста оператором мобильной связи A1, который входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group.

«Также поговорили о ситуации с оператором А1 и отключениями интернета во время уличных протестов», - говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской о прошедшей встрече.

«Светлана и Александр обсудили, может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах», - также сказано в сообщении.

В ходе встречи, которая длилась около получаса Тихановская поблагодарила министра за то, что Австрия поддержала санкционный список беларусских чиновников. При этом, она отметила, что в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов.