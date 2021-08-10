Последнее обновление: 10.08.2021 20:40

Австрия выразила протест в связи с задержанием австрийских журналистов в Минске

Австрия выразила Беларуси протест в связи с задержанием журналистов телерадиокомпании ORF в Минске.

"Австрийский МИД подтверждает, что австрийская журналистка и ее оператор вчера краткосрочно были задержаны белорусскими полицейскими, они устанавливали их личность. Австрия незамедлительно выразила белорусским властям протест против этих действий", - заявил представитель министерства иностранных дел в Вене, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, подобные шаги сотрудников правоохранительных органов в Минске "неприемлемы".

"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена", - добавил он.

Милиция Минска утверждает, что не задерживала австрийских журналистов 9 августа.

"Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали", - заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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