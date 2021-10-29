Цукерберг объявил о смене названия с Facebook на Meta

Американская компания Facebook меняет название на Meta, заявил в четверг ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации.

«Теперь мы называемся Meta», - сказал он и добавил, что, несмотря на ребрендинг, «миссия остается прежней - объединять людей». Логотипом новой компании станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете.

По заверениям Цукерберга, пока что все приложения и бренды, а это, помимо одноименной соцсети, фотосервис Instagram и мессенджер Whatsapp, останутся прежними, однако «с течением времени пользователям не нужен будет Facebook, чтобы использовать другие продукты».

Основатель Facebook объяснил, что новое название корпорации происходит от греческого слова, которое означает «после» и свидетельствует о том, что у компании всегда есть пространство для развития. Ранее в рамках презентации он рассказал о концепции так называемой Metaverse, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и вживую, и в виртуальном пространстве. При этом почти все выступление Цукерберга происходило на фоне виртуального интерьера, который менялся за его полуторачасовой рассказ от загородного дома с видом на горы до анимированной космической станции.

На сайте компании уже размещено объявление, что теперь компания называется Meta, а в пресс-релизе значки всех сервисов трансформируются в новый логотип. На фоне переименования акции Facebook на электронной Нью-Йоркской фондовой бирже за несколько минут выросли на 3,31% к уровню открытия (на 10,32 доллара).

Новое название, по задумке компании, является продолжением выбранной ими концепции «метавселенной», которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Для воплощения всех этих задумок работа нового образования будет разбита на два блока: первый будет заниматься уже работающими сервисами, а второй станет площадкой для разработки новых платформ и технологий.

Цукерберг видит будущее развития «метавселенной» в создании виртуального мира, где пользователи обзаведутся своими индивидуальными анимированными отражениями - аватарами, - через которые они смогут перемещаться по виртуальному миру, проводить время за играми с дополненной реальностью и одновременно общаться с другими пользователями, принимать или осуществлять звонки, покупать или рекламировать свои продукты, собираться в виртуальных комнатах для общения.

Частью этой программы станут очки дополненной реальности, новые голосовые интерфейсы, системы управления жестами, технологии умного управления окружающими пользователя гаджетами и прочее. Компания также намерена потратить порядка 150 млн долларов на «иммерсивное обучение» для создателей контента, чтобы те могли освоить все новые инструменты по взаимодействию в условиях дополненной реальности.

Facebook в последние недели переживает непростое время. В сентябре газета Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали «слитые» журналистам внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году. Facebook также якобы недостаточно активно удалял ложные сведения о коронавирусе и вакцинации от него. Главное обвинение сводилось к тому, что компания ставила погоню за прибылью, которую у нее стали отнимать такие конкуренты, как TikTok, выше заботы о здоровье пользователей.

Внутренними документами Facebook заинтересовалась Федеральная торговая комиссия США, которая проверяет, не скрывала ли компания от нее информацию во время расследования 2019 года в связи с проблемами, касавшимися конфиденциальности личных данных пользователей.

Цукерберг назвал события последних недель скоординированной атакой, но не стал уточнять, кто стал ее инициатором. Разоблачительница Хауген утверждает, что действовала исключительно из желания покончить с вредоносными практиками в Facebook и тем самым даже улучшить работу компании. После передачи материалов Wall Street Journal Хауген уехала в Никарагуа, где, по ее словам, живет на деньги, полученные от удачных вложений в криптовалюту.

Основатель корпорации утверждает, что все обвинения в адрес Facebook - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.

На финансовом положении Facebook разоблачения сказались незначительно - цена акций компании на Нью-Йоркской бирже в понедельник, в день публикации новой серии расследований, даже незначительно выросла.

Сложности у Facebook, однако, не ограничиваются обвинениями в неэтичных деловых практиках. Причиной появления этих самых практик стало стремление компании угнаться за конкурентами - новыми социальными сетями, которые вызывают значительный интерес у молодежи. Опубликованные внутренние документы свидетельствуют: все больше тех, кто родился после 2000 года, интереса к Facebook не проявляют. Стабилизация, а в перспективе падение аудитории означает снижение доходов от рекламы.

По рекламному бизнесу - главному источнику монетизации соцсетей - бьют и нововведения компании Apple относительно сбора личных данных пользователей через приложения, установленные на ее устройствах. Теперь смартфоны и планшеты Apple предупреждают пользователей о том, что приложение «отслеживает» его деятельность и собирает данные о ней, и предлагают ограничить эту возможность. Снижение объемов собираемых данных означает меньшую точность таргетированной рекламы и сокращение доходов от нее.

Дополнительным ударом по Facebook в этой непростой ситуации стал крупнейший сбой в работе компании 4 октября, когда примерно на шесть часов отключились не только все ее соцсети, но и внутренние системы. В результате, чтобы добраться до серверов и перезагрузить их вручную, пришлось использовать болгарку - другим способом открыть заблокированные электронные замки было невозможно.

Однако Facebook вновь оказался крепче, чем ожидали скептики. 25 октября компания представила данные о квартальной выручке. Она выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года и составила 29 млрд долларов. Однако инвесторы ожидали, что выручка будет не менее 29,58 млрд. И лишь тогда, на следующий день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции компании упали почти на 4%.

Последовавшее на фоне перечисленных проблем объявление о ребрендинге компании, по оценкам экспертов, ранее дававшим комментарии в СМИ, кажется логичным выходом из сложившейся ситуации. Решение позволит в значительной степени уйти от прежнего имени, с которым теперь связано слишком много негативных моментов, отмечали специалисты. Результатом также может стать перефокусировка внимания с теряющей популярности соцсети на новые направления деятельности компании, о которых уже говорил Цукерберг, - развитие технологий виртуальной реальности, собственных торговых площадок, а также периферийных устройств для общения в сети.