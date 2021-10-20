Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

Facebook намерен сменить название ради будущей метавселенной

Категории: США Facebook

На следующей неделе Facebook планирует изменить название своей компании, чтобы отразить свою сосредоточенность на построении метавселенной.

Об изменении названия гендиректор Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября, Само название может быть опубликовано раньше, допускает The Verge.

Ребрендинг скорее всего связан с планами Цукерберга построить метавселенную, в которой люди смогут играть, работать и общаться в виртуальной среде, часто используя гарнитуры VR. Для разработки программного обеспечения Facebook намерен нанять до 10 000 человек в Европейском Союзе.

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