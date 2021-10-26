Лукашенко готов «помочь» Украине и Литве экспортом электроэнергии

Лукашенко заявил, что готов экспортировать электроэнергию в Литву и Украину по цене в 10 раз дешевле, чем в ЕС.

"Вот так поворачиваются времена. К счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим получать какие-то дивиденды. Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за друга. Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию - пусть покупают в Европейском союзе в 10 раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении", - заявил Лукашенко

"Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно... Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит", - продолжил пенсионер.

"Поэтому конкретно говорю: будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, иметь возможность производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански. Многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека", - заключил он.