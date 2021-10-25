Нафтогаз Украины и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение о поставках газа

Компания "Нафтогаз Украины" и государственное предприятие Молдавии Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 млн куб. м газа в случае необходимости.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный "Нафтогазом" в Европе. "О газе собственной добычи не может идти и речи", - подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что сделку должен утвердить кабинет министров Украины, который сейчас выполняет функции наблюдательного совета "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой о поставке республике около 15 млн куб. м газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в пятницу, 22 октября, что Украина готова передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом в систему страны.

Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдавию, сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам.

По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.