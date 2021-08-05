ЕС призвал власти Беларуси выполнять обязательства по борьбе с нелегальной миграцией

Временный поверенный в делах Беларуси при ЕС накануне был вызван в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщила в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали, передает Интерфакс-Запад.

"Мы смогли выразить ему нашу большую обеспокоенность использованием мигрантов и беженцев как недопустимой практикой. Такая практика должна быть немедленно прекращена, и Беларусь должна выполнять международные обязательства, то есть бороться против нелегальной иммиграции, незаконного трафика мигрантов и торговли людьми", - сказала Массрали.

В Литву через границу с Беларусью с начала года попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".

Побывавшая в Литве 2 августа член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила по поводу ситуации на границе с Беларусью: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью".

"Мы столкнулись с агрессивными действиями режима Лукашенко, которые специально направлены на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это агрессивные действия с целью провокации", - сказала Йохансон.