Польша заблокировала "слишком слабое" заявление ЕС по Беларуси

Коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала совместное заявление блока о ситуации на польско-белорусской границе в районе населенного пункта Дольный Уснар.

Как сообщает "Европейская правда", проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" Лукашенко и необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.

Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. Пока Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".

Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.