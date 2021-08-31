Последнее обновление: 31.08.2021 13:17

Польша заблокировала "слишком слабое" заявление ЕС по Беларуси

Коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала совместное заявление блока о ситуации на польско-белорусской границе в районе населенного пункта Дольный Уснар.

Как сообщает "Европейская правда", проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" Лукашенко и необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.

Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. Пока Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".

Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование