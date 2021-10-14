Последнее обновление: 14.10.2021 18:00

Минэнерго РБ выделило в отдельную категорию потребителей датацентры и криптофермы

Совместным постановлением Минэнерго и МАРТ РБ №62/57 от 27 сентября 2021 года введена новая категория потребителей электроэнергии - «организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных», а также четыре тарифные группы для установления стимулирующих тарифов.

Документом определены условия отнесения потребителей к указанной категории: основным видом экономической деятельности потребителя является обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; объем потребления электрической энергии в год составляет от 25 млн. кВт∙ч и выше, говорится в комментарии Минэнерго РБ.

Также определены четыре интервала объемов договорного годового потребления электрической энергии в качестве условия для отнесения потребителей, вошедших в новую категорию, к одной из 4-х тарифных групп, относящихся к указанной категории: от 25 млн. кВт∙ч до 50 млн. кВт∙ч включительно; от 50 млн. кВт∙ч до 300 млн. кВт∙ч включительно; от 300 млн. кВт∙ч до 500 млн. кВт∙ч включительно; свыше 500 млн. кВт∙ч.



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