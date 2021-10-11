Шалленберг вступил в должность канцлера Австрии

Экс-глава австрийского МИДа Александер Шалленберг принял присягу и вступил в должность федерального канцлера Австрии.

Присягу Шалленберга принял австрийский президент Александр Ван дер Беллен. Церемония состоялась в его канцелярии, сообщает РБК.

На сайте правительства уточняется, что обязанности Шалленберга на посту министра иностранных дел Австрии теперь будет исполнять Майкл Линхарт.

О том, что 11 октября австрийские власти объявят имена нового канцлера и нового главы МИДа, Ван дер Беллен говорил 10 октября, констатируя окончание правительственного кризиса.

Предыдущий федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который занимал эту должность с 2017 года, объявил об уходе в отставку 9 октября. Он объяснил такое решение желанием «избежать хаоса и обеспечить стабильность». Курц продолжит вести политическую деятельность в качестве члена австрийского парламента. Назначить Шалленберга на пост временно исполняющего обязанности канцлера Курц предложил сам.

Ранее в прокуратуре Австрии сообщили о начале расследования против Курца по обвинению в коррупции и других должностных преступлениях. Die Presse и Kurier писали, что людей, входящих в окружение Курца, подозревают в подкупе газеты Österreich в обмен на публикацию опросов, в которых люди положительно отзывались об Австрийской народной партии, к которой принадлежал бывший канцлер. Как полагает следствие, злоупотребления осуществлялись с 2016 по 2018 год. Австрийское министерство финансов расходовало средства из бюджета, чтобы финансировать рекламные объявления в этой газете. Сам Себастьян Курц отверг эти обвинения.