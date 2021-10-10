Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе со своего поста после того, как несколько дней назад прокуратура страны начала против него расследование по обвинению в коррупции.

Прокуратура подозревает, что он и еще несколько его приближенных платили редакции одного из австрийских таблоидов, чтобы она преподносила их политическую деятельность в выгодном свете и делали это за государственный счет, сообщает BBC.

В пятницу правительство Австрии, представляющее собой коалицию Австрийской народной партии Курца и партии "Зеленых", было буквально на грани краха. Лидер "зеленых" Вернер Коглер заявил, что расследование против Курца сделало его неприемлемой фигурой для управления государством.

В субботу Себастьян Курц выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос.

"Нам нужна стабильность", - сказал 35-летний Себастьян Курц, добавив, что было бы безответственно позволить Австрии оказаться в политическом кризисе сейчас, пока страна борется с пандемией.

Себастьян Курц предложил назначить на пост канцлера министра иностранных дел Александра Шалленберга, в то время как он сам останется лидером Австрийской народной партии и станет главой ее фракции в парламенте.

"Зеленые" еще не ответили, согласятся ли они принять Шалленберга в качестве канцлера.

При этом Курц отрицает, что совершал то, в чем его обвиняет прокуратура и называет обвинения в подкупе журналистов ложными.