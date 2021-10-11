Шалленберг в понедельник возглавит правительство Австрии

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в понедельник будет приведен к присяге и станет канцлером страны.

В воскресенье он провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дел Белленом, а также с вице-канцлером Вернером Коглером, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Шалленберг заявил журналистам, что предстоит "непростая работа в непростое время". "Сложно - каждому из нас", - подчеркнул он. В свою очередь, Коглер сказал, что разговор с будущим канцлером получился "хорошим, искренним".

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Сам Курц заверяет, что не совершал ничего противозаконного. В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции. При этом "Зеленые", представителем которых является Коглер, подчеркивали, что не возражают против кандидатуры Шалленберга.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил нынешнего главу МИД на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.