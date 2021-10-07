Прогнозы на спорт от Legalbet: именитые эксперты, профессиональные гандикаперы и честная статистика

Сайт Legalbet предлагает любителям ставок на спорт широкий выбор необходимой для игры информации: рейтинги букмекерских контор, обучающие материалы по терминологии и стратегии заключения пари и, конечно же, прогнозы на главные спортивные события.

Вы можете перейти в раздел «Прогнозы» через меню или воспользоваться ссылкой https://legalbet.ru/tips/, которая сразу приведёт вас на страницу с прогнозами. Мнением о результатах главных спортивных состязаний делятся эксперты с именем и профессиональные гандикаперы. На сайте ведётся честная статистика для каждого прогнозиста. Расскажем подробнее о функционале раздела.

Фильтры и удобная навигация

В разделе «Прогнозы» есть фильтры, которые позволят быстрее отыскать интересующее событие.

Отсортировать матчи можно по виду спорта или соревнованию, а также выбрать прогнозы на все дни, на сегодня, на завтра, от экспертов (люди, заработавшие себе имя в спортивной среде) или от гандикаперов (игроки на ставках с большим опытом).

Прогнозы от плюсовых прогнозистов

В разделе представлены статьи экспертов, чьи ставки в последний месяц приносили прибыль. Все прогнозы представлены в виде списка, а чтобы убедиться в статистике прогнозиста достаточно кликнуть на его имя. Сайт переадресует читателя на страницу со статистикой, которая обновляется автоматически: прогнозы публикуются за 22 часа до начала события и откорректировать или удалить их нельзя.

Зарегистрированные пользователи сайта могут подписаться на интересующего их прогнозиста, чтобы получать все материалы за его авторством.

Статистика прогнозистов

Список авторов прогнозов представлен в виде турнирной таблицы: чем выше в списке находится прогнозист, тем больше расчетная прибыль за указанный период (можно выбрать последние 30 дней или за всё время).

Рядом с именем эксперта отмечено общее количество прогнозов, число выигранных, проигранных и возвращённых ставок, а также ROI — цифра, указывающая на процент выигрыша от общей суммы ставок.

Ставки по трендам

В этом блоке сотрудники сайта Legalbet собирают все статистические закономерности, или, как их принято называть, тренды, а также указывают ставки, которые в прошлых событиях сбывались практически всегда.

На странице также есть фильтр: можно выбрать ставки на тотал, исход, фолы и так далее.