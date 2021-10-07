Афганистан продаст собственность экс-чиновников для уплаты долгов

Афганистан намерен расплатиться с долгами за электричество с соседними странами, продавая собственность чиновников предыдущего правительства, которые покинули страну.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай, передает РБК со ссылкой на телеканал TOLO News.

Также планируется продавать собственность местных жителей, которые не оплачивали счета за электроэнергию, в некоторых случаях годами, уточнил телеканал.

По словам Ахмадзая, Афганистан должен четырем соседним государствам $62 млн за поставки электричества. Процедура продажи собственности экс-чиновников должна пройти одобрение у правительства, назначенного «Талибаном», после этого корпорация сможет приступить к продаже.

«Следует разработать политику, которая позволит получить оплату счетов с этих людей. Основываясь на ней, мы можем продать их собственность или найти альтернативные варианты», — сказал Ахмадзай.

TOLO News также цитирует бывшего директора DABS Амануллу Галиба. Он подчеркнул, что такой способ позволит корпорации решить проблему в краткосрочной перспективе, однако для решения в долгосрочной перспективе придется искать другие пути.

Телеканал ранее сообщал, что Афганистан задолжал за электроэнергию Узбекистану, Туркменистану, Таджикистану и Ирану. DABS разослала письма этим странам, попросив их не отключать электроэнергию и пообещав уплатить долги.