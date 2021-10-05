Цена на газ в Европе обновила рекорд, достигнув $1300 за тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября преодолела очередной рубеж и достигла $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1300 за 1 тыс. куб. м, или 108,4 евро за МВт ч, передает ТАСС.

Во вторник в «Газпроме» журналистам сообщили, что ожидают «холодную и снежную зиму» 2021-2022 годов.

Запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд куб. м газа, сообщали в «Газпроме».

При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа, подсчитали в холдинге. Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.