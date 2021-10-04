Последнее обновление: 04.10.2021 21:02

Газпром закачивает 1 млрд. кубометров газа в белорусские хранилища

Дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продолжает заполнение газохранилищ на территории Беларуси, чтобы к морозам получить нужный резерв топлива.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылку на пресс-службу ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

В состав газотранспортной системы "Газпром трансгаз Беларусь" входят 3 подземных хранилища газа: Прибугское и Осиповичское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское – в отложениях каменной соли.

Плановый резерв для работы трех подземных газохранилищ в зимний сезон – 1,09 млрд куб. м.

Примечательно, что закачка газа в белорусские хранилища происходит на фоне беспрецедентного роста цен на газ и полупустых хранилищ в Европе.

Согласно данным Bloomberg, объемы газа в европейских газовых хранилищах примерно на 10 миллиардов кубометров, или 10 п.п., ниже среднего показателя за пять лет – в период с 2015 по 2019 годы.



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