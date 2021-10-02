Британские военные с понедельника начнут доставлять топливо на АЗС страны

Военнослужащие британской армии с понедельника будут задействованы для разрешения продолжающегося в стране топливного кризиса и начнут развозить бензин на АЗС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером правительством Соединенного Королевства.

«Пока ситуация стабилизируется, наши вооруженные силы будут задействованы, чтобы заполнить ключевые вакансии и не дать стране остановиться. Они будут оказывать помощь топливной отрасли, доставляя бензин на заправки», - заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, слова которого приводятся в документе, передает ТАСС.

По словам канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Стива Баркли, за выходные 200 военных водителей будут мобилизованы и направлены в различные части страны и начнут развозить топливо с начала следующей недели. Власти подчеркивают, что запасы топлива в стране остаются высокими, а проблемы с поставками бензина на АЗС постепенно решаются на фоне снижения возникшего на прошлой неделе ажиотажного спроса. При этом, по данным Ассоциации розничной торговли топливом, бензин в пятницу по-прежнему отсутствовал на 26% британских заправок, а на 27% АЗС можно было найти только один вид топлива.

В правительстве также информировали о том, что 300 иностранных водителей бензовозов в ближайшие дни в экстренном порядке получат особые визы, которые позволят им работать в Великобритании до марта 2022 года. Правительство также сообщило о решении на два месяца продлить срок действия срочных рабочих виз, которые смогут получить еще 4,7 тыс. водителей большегрузных автомобилей из-за рубежа. Британские власти также облегчат въезд в страну для 5,5 тыс. работников птицеводческой отрасли из-за опасений по поводу того, что в Соединенном Королевстве к Рождеству не успеют заготовить достаточное количество индюшек. При этом в руководстве страны настаивают, что приглашение иностранной рабочей силы является временным решением, и британским работодателям необходимо будет решать долгосрочную проблему нехватки персонала, привлекая на работу жителей королевства.

Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP (Би-пи) закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.