Последнее обновление: 29.09.2021 19:18

Белорусских коров дважды не пустили в Россию

В Брянской области был задержан автомобиль, который перевозил коров из Беларуси в объезд официальных ветеринарных контрольных постов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Согласно информации, коровы не имели признаков идентификации и перевозились в непредназначенном для этого автомобиле. Водитель объяснил, что животные следуют из Могилевской области, но не предоставил ветеринарных сопроводительных документов. Коров вернули в Беларусь, а их владельца привлекли к административной ответственности.

Между тем 28 сентября сотрудники УМВД России по Брянской области в Новозыбковском районе вновь остановили тот же самый автомобиль с теми же коровами.

"После разбирательства животных опять вернули в Беларусь, а владельца привлекли к административной ответственности", - сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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