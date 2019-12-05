Медведев: Интеграция Беларуси и России не угрожает утратой суверенитета

Интеграцию России и Беларуси необходимо сохранить, обе страны вполне могут найти развязки по всем проблемным вопросам, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Он признал, что за прошедшие 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства многое изменилось, в том числе и в отношениях двух стран.

"…все изменилось: мы изменились, Беларусь изменилась, и нам нужно посмотреть, что работает, а что не работает, что выдержало проверку временем, а что не выдержало. Нужно увидеть свет в конце тоннеля: куда мы с этой интеграцией идем", - сказал Медведев.

"Нам все время говорят: "Мы не собираемся поступаться суверенитетом". Так и не надо ничем поступаться с одной стороны. Но с другой стороны, любая интеграция – напомню простую юридическую истину – это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", – сказал премьер РФ.

"Это же произошло и в Европейском союзе. Значительная часть вопросов решается в Брюсселе, а не в европейских столицах. Не нужно бояться этого, нужно принять мужественные решения, которые позволят заложить твердый фундамент под экономическое, социальное развитие наших стран на долгие годы вперед", – отметил он.

"Мы часто друг с другом спорим и обиды какие-то высказываем, особенно в эмоциональном порыве это происходит, но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий", - сказал Медведев.

Он сравнил данные о торговле России с США и Беларусью: с США уровень товарооборота составляет около $25 млрд, с Беларусью - $35 млрд.

"Беларусь, небольшая относительно страна, показывает, насколько мы интегрированы. Нам нужно этим дорожить, нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась", - подчеркнул премьер РФ.

«Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - убежден Медведев.

"Завтра я встречусь с премьер-министром Республики Беларусь, будем обсуждать состояние интеграции, а в субботу приедет президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, он будет общаться с президентом нашей страны, правительство тоже в этом будет принимать участие", – заключил премьер РФ.