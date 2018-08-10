Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов

Россия приостановила предоставление кредитов Беларуси и намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета, свидетельствуют протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительная записка Белнефтехима.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копии документов.

РФ и Беларусь, партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), несмотря на тесные экономические связи регулярно выясняют отношения, и эти конфликты оборачиваются “газовыми” и “продуктовыми войнами”.

На сей раз Москва намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда, а также госкредита на 2019 год.

“Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза”, - говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения зампреда Белнефтехима Андрея Рыбакова.

По этой причине “временно заблокировано перечисление Беларуси двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму “перетаможки”, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 миллиарда”.

В документе отмечается, что РФ ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты.

“Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты”, - отмечается в записке Рыбакова.

Источник в правительстве РФ подтвердил Reuters, что Москва озабочена ростом поставок нефтепродуктов в Беларусь, от которого страдает российский бюджет.

“Выросли поставки нефтепродуктов в Белоруссию... Так как это беспошлинные поставки - для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить”, - отметил он.

Источник в финансовых кругах, знакомый с ходом переговоров, сказал, что перечисление траншей было приостановлено из-за “новых разногласий между РФ и Белоруссией по нефти и газу”.

Минфин РФ сообщил, что предоставление кредитов Белоруссии приостановлено не было.

“Согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием Республикой (Белоруссия) средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР”, - говорится в сообщении министерства.

Министерство финансов Белоруссии отказалось от комментариев, в Минэнерго РФ не стали комментировать ситуацию.

Евразийский фонд одобрил кредит Беларуси на $2,0 миллиарда в 2016 году. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 миллиарда и рассчитывал получить шестой в $200 миллионов в конце прошлого года, и седьмой, на ту же сумму, в первом квартале этого. Однако фонд отложил выдачу шестого транша из-за того, что, по его мнению, Белоруссия не выполнила условия его предоставления.

В 2017 году РФ и Беларусь договорились о поставке в адрес Белнефтехима 24 миллионов тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 миллионов тонн нефти, а за недопоставленные 6 миллионов тонн Москва обязалась компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортной пошлины, согласно расчетному механизму, который носит название “перетаможка”. Основным условием компенсационных выплат был возврат долгов Москве за поставки газа, которые неоднократно задерживались, говорят источники Reuters.

РФ, поставляя в Беларусь нефть, нефтепродукты и СУГ без уплаты таможенной пошлины в рамках единого экономического пространства, добивается от Минска отказа от реэкспорта льготных поставок топлива, который приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому - убытки.

Согласно поправкам к двухстороннему межправсоглашению, подготовленным совместной рабочей группой для утверждения правительствами обеих стран, в документ предлагается ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов: автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута, а также СУГ, который согласовывают ведомства государств до 1 октября каждого текущего года на следующий календарный год.

Новая версия межправсоглашения предусматривает введение запрета на экспорт нефти, нефтепродуктов и прочих товаров, превышающих объемы индикативного баланса.

Запрет на вывоз из России в Беларусь распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты - с 1 сентября 2018 года; на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) - с 1 октября 2018 года.

Согласно железнодорожной статистике, экспорт нефтепродуктов из РФ в Беларусь непрерывно растёт: в два раза - в 2017 году по сравнению с 2016-м, до 3,247 миллиона тонн, а в первом полугодии этого года - еще на 44 процента к тому же периоду 2017-го, до 2,033 миллиона тонн. Поставки СУГ выросли соответственно на 133 процента до 551.102 тонн и на 128 процентов до 479.753 тонн.