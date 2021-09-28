Украина недовольна действиями Венгрии в газовой сфере

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», - заявил Кулеба в эфире ICTV, передает ТАСС.

Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», - подчеркнул Кулеба.

В понедельник Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями «Газпрома» и энергетической компании MVM в МИД Венгрии. Украина отменила заседания межправительственной комиссии еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.