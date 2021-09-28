Китай останавливает заводы из-за нехватки электроэнергии

Китай оказался во власти полноценного энергетического кризиса из-за резкого роста цен на уголь и нагрузки на энергосистему.

В 20 провинциях КНР введены ограничения на потребление электроэнергии, которые коснулись как промышленных предприятий, так и жилых домов, сообщает finanz.ru со ссылкой на Jiemian News.

В провинции Цзянсу более чем тысяче фабрик и заводов власти предписали работать по схеме «два через два», а еще 143 предприятия остановили полностью.

В провинции Гуандун, ВВП которой превышает всю экономику России и обеспечивает 10% выпуска продукции в Китае, для отдельных предприятий ввели схему «два через пять», при этом им необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период.

В офисных зданиях приказано отключить на втором и третьем этажах, а ряд производств переведены на ночной режим работы.

Из-за веерных отключений и блэкаутов в выходные на улицах северных провинций отключались светофоры, провоцируя многокилометровые пробки, а жителям небоскребов приходилось пешком спускаться вниз, пишет Fortune.

В северо-восточных провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин проблемы с энергоснабжением вынудили ограничить подачу электричества в том числе и жилые дома, несмотря на сезонное похолодание и снижение ночных температур до 10 градусов по Цельсию.

Северные провинции КНР получают электроэнергию преимущественно от угольных станций, и многие из них превысили свои квоты, которые КомПартия вводит с 2019 года. «Им погрозили пальцем, и немедленным ответом стало то, что они начали ограничивать потребление», - рассказывает аналитик Lantau Group Дэвид Фишман.

Впрочем, это не главная причина, продолжает он: ключевой проблемой стал резкий рост цен на газ и уголь, уже ударивший по Евросоюзу и Британии.

За последний месяц тонна энергетического угля на бирже Чжэнчжоу подорожала на 40%, до 192,4 доллара - нового рекорда за 8 лет. По сравнению с прошлым летом цены взлетели вдвое.

Причиной стало ужесточение национальных экологических стандартов: лицензии многих предприятий по добыче угля истекли, а новые они не могут получить уже около года, поэтому им пришлось остановить работу, рассказал изданию «Чжунсин цзинвэй» источник в угольной отрасли.

Кроме того, сократились поставки импортного угля из-за перебоев при пандемии и карантинных мер на таможне, указывает он.

Но цены на электроэнергию регулируются государством, и станции не в состоянии покрыть свои затраты, объясняет Фишман: «Из-за того, как работают ценовые механизмы, производители электроэнергии были вынуждены работать получать все меньше и меньше маржи, до тех пор пока смысл работать не потерялся полностью».

На угольные электростанции в период с января по август этого года приходилось около 56,14% из 2,28 млрд киловатт часов выработанной в Китае электроэнергии.