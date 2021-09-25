В мире число заражений коронавирусом превысило 231,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 231916063 (+515550 за сутки) по данным Worldometer на 9:42 25 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4751607 (+8813) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18637589 (+62466) человек, из них 95326 (-1000) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 208526867 (+444271) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43668680 (+131007) случаями заражения, Индия – 33623072 (+29580), Бразилия – 21327616 (+19438), Великобритания – 7601487 (+35623) и Россия – 7376374 (+21379). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 131007, Великобритания – 35623, Индия – 29580, Турция – 27197, Россия – 21379. Беларусь (1994) – на 35 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 705293, Бразилия – 593698, Индия – 446690, Мексика – 274139 и Россия – 202273. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2004, Россия – 828, Мексика – 748, Бразилия – 680, Южная Африка – 312. Беларусь – на 59 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 526242 случая заражения коронавирусом и 4066 смертей.