В мире число заражений коронавирусом превысило 230,88 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 230881354 (+567952 за сутки) по данным Worldometer на 6:22 23 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4732838 (+10088) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18566783 (+21729) человека, из них 97508 (-607) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 207581733 (+536135) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43404877 (+133620) случаями заражения, Индия – 33562034 (+31957), Бразилия – 21283567 (+36473), Великобритания – 7530103 (+34460) и Россия – 7333557 (+19706). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 133620, Бразилия – 36473, Великобритания – 34460, Индия – 31957, Турция – 28168. Беларусь (1989) – на 35 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 699748, Бразилия – 592357, Индия – 446080, Мексика – 272580 и Россия – 200625. Беларусь – на 82 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2228, Бразилия – 839, Россия – 817, Мексика – 815, Малайзия – 487. Беларусь – на 65 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 522275 случаев заражения коронавирусом и 4041 смерть.