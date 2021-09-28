В мире число заражений коронавирусом превысило 233,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 233099451 (+501571 за сутки) по данным Worldometer на 6:31 28 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4769820 (+7921) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18496983 (-109176) человека, из них 92131 (-943) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 209832648 (+602826) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43942335 (+81409) случаями заражения, Индия – 33693148 (+14905), Бразилия – 21366395 (+14423), Великобритания – 7701715 (+37960) и Россия – 7443149 (+22236). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 81409, Великобритания – 37960, Турция – 27188, Россия – 22236, Филиппины – 18319. Беларусь (1946) – на 28 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 709119, Бразилия – 594702, Индия – 447406, Мексика – 275446 и Россия – 204679. Беларусь – на 81 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 779, США – 689, Иран – 289, Малайзия – 258, Бразилия – 218. Беларусь – на 61 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 532149 случая заражения коронавирусом и 4102 смерти.