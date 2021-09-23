Чубайс: Россия через два года придет к фундаментальному пересмотру структуры энергетики

Россия в условиях развития использования возобновляемой энергии через полтора-два года придет к необходимости пересмотра структуры своей энергетики.

Об этом сказал в четверг на пресс-конференции специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс.

"Я убежден, что в течение ближайших полутора-двух лет страна заново вернется к фундаментальному переосмыслению целей российской энергетики и ее структуры", - сказал он.

По его мнению, теперь в экономическом смысле строительство новой угольной генерации стало бессмысленно, потому что возобновляемая энергетика дешевле и для покупателя, и для инвестора.

"Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики. Прежде всего, это касается ветра. Россия, как известно, по ветропотенциалу - страна №1 в мире. Мы только начали его реально использовать", - подчеркнул Чубайс, передает ТАСС.

По сравнению с ценой газовой генерации классического паросилового цикла возобновляемая энергетика, отметил он, стала выгодней. "Фактически остался один вид генерации, по которому сегодня возобновляемая энергетика проигрывает, - это парогазовый цикл", - сказал Чубайс.

При этом он назвал "абсолютным безумием" отказ от традиционной генерации. "Я в энергетике провел много лет и хорошо понимаю, что является идиотизмом, а что является здравыми вещами <…> Энергетика - это слишком серьезная жизнеопределяющая индустрия, чтобы всерьез отказываться от какого-то вида генерации", - сказал Чубайс.

Касаясь проблемы хранения энергии, которое необходимо из-за нестабильности выработки электроэнергии ветрогенераторами, солнечными батареями и т. д., он отметил, что хранение в сетевых накопителях с аккумуляторами нереалистично для больших масштабов генерации. "Здесь будущий прорыв - это гравитационное хранение. Та технология, которая разработана в России в рамках пилотного проекта в Новосибирске и которая позволяет добиться, на мой взгляд, результатов, точно сопоставимых с гидроаккумулирующими станциями, а, возможно, и более эффективных. Это новый прорыв, который потребуется, чтобы наращивать объемы возобновляемой энергетики", - добавил Чубайс.