Министры энергетики ЕС обеспокоены ростом цен на энергоносители

Министры транспорта и энергетики большинства стран Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу того, что цены на энергоносители достигли рекордных максимумов.

"В ходе обсуждений министры не могли не затронуть проблему роста цен на энергоносители в ЕС", - говорится в пресс-релизе словенского председательства по завершении неформальной встречи профильных министров, состоявшейся в среду Брдо-при-Кранью.

Как сказал после встречи председательствующий на ней министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, недавнему росту цен на энергоносители способствовал ряд факторов, включая погодные условия, ситуацию на мировых энергетических рынках и восстановление экономики после пандемии, передает Интерфакс.

"Понятно, что будет трудно избежать ценового давления для конечных потребителей, - признал министр. - Поскольку электричество и природный газ являются рыночными товарами, государства-члены ЕС не имеют и не могут иметь конкретных рычагов для регулирования рыночной составляющей цены, однако страны принимают разные подходы к смягчению воздействия роста цен на регулируемую ценовую составляющую".

По мнению словенского министра, смягчение этих воздействий в будущем будет происходить, в частности, за счет снижения зависимости от импорта ископаемого топлива и сосредоточения на внутренних источниках с низким содержанием углерода.

"Также возникнет необходимость в сокращении общего количества потребляемой энергии за счет повышения энергоэффективности, что будет способствовать снижению затрат для конечного пользователя и поддержанию устойчивости и полной интеграции внутреннего энергетического рынка - как для газа, так и для электроэнергии", - пояснил министр.

Детали дискуссии о росте цен и его последствиях на разглашаются, поскольку встреча была неформальной и закрытой. Энергетический кризис, вероятно, будет добавлен к повестке дня саммита ЕС 21-22 октября.

На встрече в Словении министры энергетики договорились, что в будущем переход к более "зеленой" энергетической системе необходимо будет ускорить. Они обсудили два переработанных законодательных предложения: директиву о продвижении энергии из возобновляемых источников и директиву по энергоэффективности. Обе директивы входят в пакет Fit for 55 (сокращение к 2030 году выбросов CO2 в Европейском союзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990 года). Первая пересмотренная директива предлагает увеличить целевой показатель ЕС по доле энергии из возобновляемых источников до 40%.