В мире число заражений коронавирусом превысило 228,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 228426744 (+582008 за сутки) по данным Worldometer на 10:16 18 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4693021 (+8775) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18729407 (+83056) человек, из них 100656 (-214) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 205004316 (+490177) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42799907 (+157925) случаями заражения, Индия – 33415889 (+35367), Бразилия – 21102536 (+33519), Великобритания – 7371301 (+32651) и Россия – 7234425 (+19905). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 157925, Индия – 35367, Бразилия – 33519, Великобритания – 32651, Турция – 27692. Беларусь (1979) – на 44 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 690714, Бразилия – 589744, Индия – 444563, Мексика – 270346 и Перу – 198948. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1938, Россия – 791, Бразилия – 467, Мексика – 434, Малайзия – 388. Беларусь – на 57 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 512460 случаев заражения коронавирусом и 3978 смертей.