Суд ЕС обязал Польшу выплачивать 500 тыс. евро в день за добычу угля на шахте «Турув»

Суд Европейского союза обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии 500 тыс. евро в день в связи с отказом прекратить добычу бурого угля на шахте «Турув» недалеко от границы с Чехией.

В суде ЕС уточнили, что период, на протяжении которого указанные средства должны выплачиваться, продлится до выполнения постановления о прекращении добычи сырья на польской шахте, сообщает Польское радио.

«С момента вынесения этого решения и до дня, когда указанное государство-член выполнит постановление заместителя председателя Суда от 21 мая 2021 года», - говорится в пресс-релизе Суда ЕС, опубликованном в понедельник, 20 сентября.

В конце февраля Чехия подала в Суд ЕС иск против Польши относительно расширения шахты «Турув», указав на ее вредное влияние на грунтовые воды в регионе. Вместе с иском было подано прошение о применении временной меры в виде приостановки производства угля.

21 мая Суд в Люксембурге удовлетворил просьбу чешской стороны, обязав Польшу немедленно приостановить добычу на шахте «Турув» до принятия решения по существу.

Власти Польши заявили, что не закроют шахту.

«Мы с самого начала придерживаемся мнения, что приостановка работ на шахте «Турув» поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы», - говорится в заявлении польского правительства.

«Это имело бы негативные последствия для энергетической безопасности миллионов поляков и, в более широком смысле, для всего Европейского союза. Его закрытие также означало бы огромные проблемы для повседневной жизни», - написал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в заявлении, опубликованном на сайте Канцелярии премьер-министра.

Петр Мюллер напомнил, что на Турувскую ТЭС приходится до 7% внутреннего производства электроэнергии, и что от ее стабильной работы зависит функционирование польских домашних хозяйств, школ, больниц и предприятий.

Пресс-секретарь правительства Польши добавил, что власти в Варшаве стремятся к мирному урегулированию спора с Чехией и уважают интересы чешского общества. По его словам, сегодняшнее решение Суда ЕС не способствует мирному урегулированию спора.