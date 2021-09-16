СК Беларуси передал в суд дело на 32-летнего гражданина Украины

Следственное управление СК по городу Минску завершило расследование и передало в суд уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина Украины.

«По данным следствия, днем 30 августа 2020 года 32-летний обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в центральной части Минска, в ходе которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Утверждается, что «фигурант неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях в сентябре прошлого года»: согласно материалам уголовного дела, с августа по сентябрь прошлого года обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram чат.

«Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, он, используя в том числе созданный им чат, подобрал лиц для совместного совершения противоправных действий. Выступая в роли организатора фигурант подыскал и изготовил орудия и средства для совершения преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты и многое другое. После чего обвиняемый распределил роли исполнителям, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. Указанными действиями государственному предприятию причинен ущерб на общую сумму более двух тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Действия гражданина Украины квалифицированы по ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации); ч. 4 ст. 16, ст. 341 (организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь.