МВД РБ подтверждает задержания на акциях протеста в субботу (Update)

ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания граждан в субботу, 27 марта 2021 года, которые по мнению карателей участвуют в несанкционированных акциях протеста в субботу.

"Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, которую цитирует Интерфакс.

На момент подготовки сообщения, в соцсетях прошли сообщения о том, что силовики утроили массовый хапун в сквере рядом с «Ригой» на Сурганова.

Дополнено: По данным правозащитного центра «Весна» в Минске по состоянию на 15:55 были задержаны 18 человек, включая 5-х журналистов: редакторы tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартиновчи, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.

По данным телеграм-канала "Списки задержанных", число задержанных в Минске на 16 часов выросло до 23 человек.