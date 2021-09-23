В Беларуси продолжаются аресты рабочих, заявивших о стачке

В Беларуси продолжаются аресты рабочих ряда предприятий , заявивших после фальсификации итогов президентских выборов о стачке или забастовке, сообщает правозащитный центр «Весна».

«На данный момент "Весне" известны имена как минимум 14 задержанных на Гродно-Азоте, БМЗ и Белорусской железной дороге… Правозащитники до сих пор не знают, в чем обвиняют задержанных», - говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщают о задержании семерых витебчан в возрасте от 26 до 39 лет, причастных к групповому хулиганству и «созданию экстремистской группировки».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК РФ) и создание экстремистской группы (ст. 361-1 УК РФ) (поливали шампанским «могилу режима»).