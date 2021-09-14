Последнее обновление: 14.09.2021 17:23

Минэнерго: Решение Литвы не повлияет на энергосистему Беларуси

Решение Государственного совета по регулированию энергетики Литвы о снижении пропускной способности трансграничных линий электропередачи на литовско-белорусском направлении не повлияет на работу энергосистемы Беларуси.

Такой комментарий предоставило Минэнерго Беларуси к сообщениям об упомянутом решении властей Литвы в рамках бойкота импорта электроэнергии, выработанной на БелАЭС.

«Принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами. О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому вчерашнее решение было ожидаемым. В то же время белорусская сторона пока не получала каких-либо официальных уведомлений от литовского регулятора», - говорится в комментарии.

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