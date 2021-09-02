Последнее обновление: 02.09.2021 14:31

Бобруйчанин получил 1,5 года «домашней химии» за «оскорбление Лукашенко»

В Бобруйске 19-летний Глеб Лукьянцов приговорен судом к 1,5 годам «домашней химии» сообщает правозащитный центр «Весна»

Согласно обвинительному заключению, 8 июня 2021 года в телеграм-чате «Каратели Беларуси» Глеб оставил комментарий под опубликованным снимком Лукашенко и Путина на катере в Черном море: «Самая милая пара в Восточной Европе. Как вы думаете, кто в этом отношении мужчина? »

Глеб признал себя виновным полностью. Он пояснил, что не собирался оскорблять президента, а просто написал эмоциональный комментарий после сообщений о новом кредите Беларуси. Лукьянцов также сказал, что понимал, что его действия подрывают авторитет как государства, так и Лукашенко.

Прокурор Ирина Хадневич просила изучить материалы дела за закрытыми дверями, суд отклонил такое ходатайство, но решил «в целях этики не зачитывать вслух оставленный комментарий». Она также просила лишить Глеба свободы на 1 год.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование