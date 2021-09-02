Бобруйчанин получил 1,5 года «домашней химии» за «оскорбление Лукашенко»

В Бобруйске 19-летний Глеб Лукьянцов приговорен судом к 1,5 годам «домашней химии» сообщает правозащитный центр «Весна»

Согласно обвинительному заключению, 8 июня 2021 года в телеграм-чате «Каратели Беларуси» Глеб оставил комментарий под опубликованным снимком Лукашенко и Путина на катере в Черном море: «Самая милая пара в Восточной Европе. Как вы думаете, кто в этом отношении мужчина? »

Глеб признал себя виновным полностью. Он пояснил, что не собирался оскорблять президента, а просто написал эмоциональный комментарий после сообщений о новом кредите Беларуси. Лукьянцов также сказал, что понимал, что его действия подрывают авторитет как государства, так и Лукашенко.

Прокурор Ирина Хадневич просила изучить материалы дела за закрытыми дверями, суд отклонил такое ходатайство, но решил «в целях этики не зачитывать вслух оставленный комментарий». Она также просила лишить Глеба свободы на 1 год.