Власти РБ уведомили посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки

Белорусские власти уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев в понедельник, передает ТАСС.

"Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", - сказал дипломат.

Ранее Генпрокуратура Беларуси сообщила о передала в суд уголовное дело в отношении гражданки России Викхольм Ирины 1963 г.р. Женщина находится под стражей с конца мая, сейчас содержится в брестском СИЗО.

«Из материалов дела следует, что В., желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение [Лукашенко] и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ей предъявлены обвинения по ст.367 УК, которая предусматривает такие наказания как лишение свободы, исправительные работы или штраф.