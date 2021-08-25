В студию «Иквадарт» в Гродно пришли силовики

В Гродно 25 августа в офис веб-студии фирмы «Иквадарт» пришли силовики в экипировке, сообщает издание Hrodna.life.

«Директора студии Глеба Койпиша вывели из студии в наручниках. Вероятно, он задержан. Кем и по какому делу — пока неизвестно. Сам Глеб успел написать «Прыйшлі» в cвоем аккаунте в Facebook около 13.30. Его телефон выключен, телефон фирмы перенаправляет на голосовую почту», - пишет издание.

Силовики также изъяли технику и документы.

Глеб Койпиш записал обращение к власти перед выборами-2020. После избиения 10 августа 2020 года он попал в травмопункт. Ему отказали в возбуждении уголовного дела по этому факту.