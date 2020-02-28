Беларусь успешно провела первые испытания зенитной управляемой ракеты

Госкомвоенпром Беларуси сообщил об успешном испытании зенитной управляемой ракеты 9М318 к ЗРК «Бук-МБ» белорусского производства.

"Первый этап испытаний собственной зенитной управляемой ракеты прошел успешно», - сообщ. Все задачи, которые ставились, выполнены. Теперь мы получили необходимый материал, на основании которого конструкторы будут дорабатывать ракету, чтобы выйти на следующий этап испытаний", - сказал Об этом сообщил глава Роман Головченко.

Пуски ракеты состоялись 19 и 25 февраля на территории бывшего авиационного полигона Житковичского и Лельчицкого районов Гомельской области. Проверялись системы старта, управления, наведения, захвата и самоликвидации.

Характеристики разрабатываемой ракеты почти в два раза превосходят параметры штатной ракеты к комплексу «Бук-МБ». В частности, дальность увеличена до 70 км. Ракета оснащена активной головкой самонаведения, позволяющей действовать за горизонтом радиолокации. Утверждается, что ракета может поражать различные цели: от тяжелых самолетов, в том числе использующих технологию "стелс", до небольших дронов.

В случае использования в комплексе радиолокационной станции РЛС-150 и новой ракеты, характеристики "Бука" приближаются к комплексам большой дальности, позволяя обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 130 км. По утверждению Госкомвоенпрома РБ, новая ракет приблизит возможности ЗРК "Бук" к комплексу С-300 либо Patriot.

Ведомство планирует в конце года провести новые испытания ракеты.