Во Франции более 160 тыс. человек вышли на протесты против коронавирусных ограничений

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч противников ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщило агентство AFP. По данным французского министерства внутренних дел, в митингах приняли участие около 160 тысяч человек. Массовые акции протеста проходят в стране уже седьмую неделю подряд, передает DW.

В Париже и ряде других городов демонстранты в основном выражали свой гнев по поводу так называемых "паспортов здоровья", которые нужны для посещения кинотеатров, музеев или массовых мероприятий. Митингующие во французской столице, в частности, скандировали: "Свобода!", "Сопротивление!". Полиция сообщила о 16 задержаниях. Три правоохранителя получили легкие ранения.

С 9 августа жители Франции обязаны предъявлять свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус - в том числе при посещении ресторанов, кино, а также при путешествиях на поездах дальнего следования и в самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование о предъявлении "санитарных пропусков" планировали ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Принятые в стране постановления, в частности, предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая свободу их передвижения.