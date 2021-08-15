Франция вновь протестует из-за "санитарных пропусков"

Во Франции противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 вновь вышли на акции протеста в субботу, 14 августа.

По данным французского министерства внутренних дел, по всей стране в акциях приняли участие около 215 000 человек. Демонстрации против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых "санитарных пропусков" проходят там уже пятые выходные подряд. Протесты были в основном мирными. В МВД сообщили об 11 задержанных, передает DW.

Возмущение протестующих вызывает ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, прописанное в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа жители Франции обязаны предъявить свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в том числе при посещении ресторанов, кино и путешествий на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование "санитарных пропусков" планируют ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.