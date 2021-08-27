В мире число заражений коронавирусом превысило 215,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 215495617 (+728757 за сутки) по данным Worldometer на 7:06 27 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4488844 (+11698) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18323109 (+133400) человек, из них 112690 (-310) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 192683664 (+583659) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 39342153 (+169953) случаями заражения, Индия – 32602325 (+44558), Бразилия – 20676561 (+31024), Россия – 6824540 (+19630) и Франция – 6693019 (+19683). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 169953, Индия – 44558, Великобритания – 38281, Иран – 36758, Бразилия – 31024. Беларусь (1551) – на 53 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 651956, Бразилия – 577605, Индия – 436889, Мексика – 255452 и Перу – 198064. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1215, Мексика – 986, Индонезия – 889, Бразилия – 875, Россия – 820. Беларусь – на 65 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 474403 случая заражения коронавирусом и 3723 смерти.