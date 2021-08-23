В мире число заражений коронавирусом превысило 212,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 212606564 (+433094 за сутки) по данным Worldometer на 10:25 23 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4444792 (+7757) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17930223 (-861) человека, из них 111585 (-157) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 190231549 (+426198) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38545144 (+30810) случаями заражения, Индия – 32448969 (+25420), Бразилия – 20570891 (+14404), Россия – 6747087 (+20564) и Франция – 6619611 (+17300). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Иран – 36419, Великобритания – 32253, США – 30810, Япония – 25492, Индия – 25420. Беларусь (1302) – на 43 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 645058, Бразилия – 574574, Индия – 434784, Мексика – 252927 и Перу – 197879. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1030, Мексика – 847, Россия – 762, Вьетнам – 737, Иран – 684. Беларусь – на 56 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 469717 случаев заражения коронавирусом и 3681 смерть.