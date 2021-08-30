В мире число заражений коронавирусом превысило 217,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 217219355 (+494372 за сутки) по данным Worldometer на 9:56 30 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4515182 (+8279) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18574526 (-6593) человек, из них 113527 (+188) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 194129647 (+492686) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 39628253 (+81453) случаями заражения, Индия – 32694188 (+45058), Бразилия – 20728605 (+24699), Россия – 6863541 (+19492) и Франция – 6728858 (+17590). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 81453, Индия – 45058, Великобритания – 32319, Иран – 26034, Бразилия – 24699. Беларусь (1636) – на 45 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 654405, Бразилия – 579052, Индия – 437860, Мексика – 257150 и Перу – 198167. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 863, Россия – 799, США – 672, Бразилия – 656, Иран – 614. Беларусь – на 58 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 477901 случай заражения коронавирусом и 3745 смертей.